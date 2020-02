Verso Inter-Sampdoria, i tifosi blucerchiati caricano l’ambiente: “Fuori i c…, andiamo a Milano!”

Sulla carta non dovrebbe essere una partita difficile per l’Inter di Antonio Conte quella contro la Sampdoria in programma domenica sera alle 20:45. Il momento molto negativo dei blucerchiati porta inevitabilmente i favori dei pronostici verso Milano ma la squadra dell’ex Claudio Ranieri ha bisogno di punti per raggiungere la salvezza e dunque non sarà un match da sottovalutare.

Di mezzo c’è anche la lunga trasferta che la squadra nerazzurra sta affrontando in Bulgaria per la gara di Europa League di stasera, e dunque come riporta Sampnews24.com i tifosi della Sampdoria – attraverso dei volantini attaccati in tutta la città di Genova – cercando di caricare l’ambiente per la trasferta di San Siro: “Tiriamo fuori i c…, andiamo a Milano!”



