Verso Juventus-Inter, bianconeri al lavoro alla Continassa in vista di domenica

Non è stata una trasferta fortunata quella di ieri sera per la Juventus di Maurizio Sarri: nell’andata degli ottavi di finale di Champions League infatti i bianconeri sono stati sconfitti per 1-0 dal Lione. Il momento di forma della squadra torinese non è dei migliori e domenica sera all’Allianz Stadium (in attesa di capire se sarà a porte chiuse o meno) arriverà l’Inter di Antonio Conte per quella che sarà una vera e propria sfida scudetto.

Come riporta il sito ufficiale della Juventus, la squadra è rientrata a Torino e si è messa subito al lavoro in vista di domenica:

“I bianconeri, rientrati nella notte a Torino dopo la sfida con il Lione, hanno ripreso subito gli allenamenti in vista del big match contro l’Inter.

Per gli uomini di Maurizio Sarri seduta mattutina al JTC: chi ha giocato ieri sera ha effettuato lavoro di scarico, mentre il resto della squadra si è concentrata su lavoro tecnico e conclusioni, con consueta partitella finale.

Per domani, venerdì 28 febbraio, è in programma una seduta mattutina”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!