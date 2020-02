Verso Lazio-Inter, ancora ai box Correa, salterà Verona e Parma. Sfida con i nerazzurri nel mirino

E’ più serio del previsto il problema al polpaccio accusato da Angel Correa dopo il derby Roma-Lazio della settimana scorsa. Il Tucu infatti è ancora ai box ed oggi ha svolto altri controlli medici per valutare la sua condizione: come riporta Sky Sport 24 dunque l’argentino non è ancora recuperato e resterà fermo per le prossime due partite.

La squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata mercoledì nel recupero contro il Verona all’Olimpico, e poi sul campo del Parma. Correa salterà entrambi i match ed è dunque da considerarsi a rischio anche per la sfida contro l’Inter del 16 febbraio alle 20:45 sempre all’Olimpico di Roma.



