Verso Ludogorets-Inter, Dyakov: “Abituati a giocare gare come questa, pensiamo solo alla vittoria”

Ad accompagnare l’allenatore del Ludogorets Pavel Vrba nella conferenza stampa della vigilia del match contro l’Inter c’era anche Svetoslav Dyakov, centrocampista della formazione bulgara. Il giocatore ha parlato della situazione nello spogliatoio a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della partita.

Ecco le sue parole: “L’umore è alto, tutti stanno aspettando questa partita e siamo abituati a partecipare a incontri come questo. È importante ottenere un risultato positivo contro una squadra del genere. Giocheremo per vincere, ma in campo vedremo cosa succede. Il nostro pensiero è solo per la vittoria. La squadra ora sta meglio, i nuovi giocatori si sono inseriti e tutti i calciatori sognano notti come queste”.



