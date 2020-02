Verso Ludogorets-Inter, Moti: “Abbiamo un vantaggio: loro sono vicini allo Scudetto”

Si avvicina il ritorno in Europa League per i nerazzurri di Antonio Conte: ad attenderli il Ludogorets, al momento capolista nel campionato bulgaro. Tra le fila dei biancoverdi ci sarà anche il 35enne romeno Cosmin Moti, ex difensore del Siena.

Il centrale dei padroni di casa è certo delle potenzialità dei suoi, che potranno essere spinti dalla carica del proprio pubblico. A proposito dei tifosi, ecco il pensiero di Moti ai microfoni di TelekomSport: “Innanzitutto facciamo affidamento sui fan: lo stadio sarà esaurito, ci sarà una bella atmosfera”. Dopodiché, ha continuato analizzando la gara che si giocherà alla Ludogorets Arena: “Non abbiamo nulla da perdere e non c’è pressione sulle nostre spalle: andremo in campo per giocare nel modo più bello possibile e se riusciremo a ottenere un buon risultato, tanto meglio. Loro vorranno chiudere la pratica già nel match di andata, visto che dopo il ritorno con noi hanno la partita con la Juventus. Penso che proveranno a risolvere la qualificazione già alla prima gara”.

In chiusura, però, Moti lascia un barlume di speranza per la compagine bulgara: “Negli ultimi anni, l’Inter non è stata così vicina allo Scudetto come quest’anno. Questo è un vantaggio per noi, perché saranno più concentrati sul campionato”.

