Verso Roma-Inter, Conte pensa a un nuovo trequartista: Barella pronto a supportare Sanchez e Lautaro

I nerazzurri questa sera sono chiamati ad una grande prestazione contro la Roma. Antonio Conte non vuole abbassare la guardia e cercherà a tutti i costi di sfruttare il passo falso dell’Atalanta per consolidare la seconda posizione in solitaria. Contro i giallorossi sarà una sfida importante e il tecnico leccese sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, dettati anche dalla condizione fisica non ottimale di alcuni giocatori.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbero esserci novità in questo senso. Dall’ultimo allenamento, infatti, è stato provato Nicolò Barella sulla trequarti, alle spalle delle due punte. Il motorino di Conte, tanto prezioso in questa stagione, ha dimostrato una grande duttilità e senso del sacrificio e potrebbe essere la chiave del suo nuovo ruolo. Al momento, infatti, è in vantaggio su Christian Eriksen, che non è stato testato in quella zona di campo. Come alternativa per supportare la coppia Sanchez-Lautaro c’è anche Brozovic, che ha guadagnato posizioni rispetto a Borja Valero.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<