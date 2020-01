Vidal regolarmente convocato col Barcellona, Aguilar (Mundo Deportivo): “La pista Inter è passata a miglior vita”

Notizia numero uno: Arturo Vidal è stato inserito – dal tecnico Ernesto Valverde – nella lista dei 18 convocati del Barcellona per la prossima partita dei blaugrana contro l’Espanyol, e questo a scapito delle cause pendenti o in procinto di pendere tra società e giocatore e di tutti gli screzi dietro le quinte. Notizia numero due: c’è un giornalista di Mundo Deportivo (quotidiano molto addentro le cose di casa Barcellona), un certo Francesc Aguilar, che per commentare la trattativa che l’Inter sta conducendo per arrivare al cileno non usa mezzi termini: essa, infatti, la trattativa, “sembra essere passata a miglior vita”.

Il che – si capisce – non fa contento l’ambiente nerazzurro, sia a livello dirigenziale che non. Anzitutto perché – al di là della retorica da calciomercato – decrittare cosa passi per la mente del calciatore e della società non è facile: la telenovela tra Vidal e il Barca, infatti, potrebbe perpetuarsi anche solo a livello sotterraneo senza emergere in superficie, senza che scoppino casi eclatanti: e questo, per l’Inter, sarebbe tutt’altro che un assist utile. Ecco perché, insomma, l’affare Vidal è dato in netto calo – soprattutto da ambienti spagnoli – ed ecco perché i nerazzurri starebbero cullando sempre più seriamente l’idea di un all in per Eriksen, le cui quotazioni per un passaggio in nerazzurro, per contro, sono date in rialzo. Per la fine del tira e molla, attendere le prossime puntate.

