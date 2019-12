GdS – Strappo Vidal, denuncia il Barcellona per bonus non pagati

Che la voglia di andar via di Arturo Vidal dal Barcellona fosse tanta, era risaputo da tempo. Ma che il cileno fosse capace di arrivare in tribunale pur di lanciare un segnale importante al club, questo no, non poteva essere previsto. Come riferito sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex Bayern Monaco ha denunciato il Barcellona alla commissione ‘Mixta’ di Liga e Afe (il sindacato dei calciatori) per il presunto mancato pagamento di alcuni premi-relativi alla stagione 2018-19 – per un totale di 2,4 milioni di euro, differenza tra i 4 reclamati e l’1,6 effettivamente ricevuto.

Ripercorrendo tutta la storia, però, vediamo come i precedenti risalgano a quasi un mese fa. Addirittura lo scorso 3 e 5 dicembre i legali del cileno avevano fatto le prime mosse, procedendo con la denuncia vera e propria. La rottura tra calciatore e club nasce da mancati accordi risalenti alla scorsa stagione: Vidal ha nel contratto una clausola che prevede un bonus da 2 milioni in caso di presenza in campo per almeno 45’ nel 60% delle gare. Avendone giocate solo il 50%, Vidal pretende il pagamento di metà del bonus. Gli altri reclami sono relativi al cammino in Champions League.

