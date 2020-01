Vidal tra il primo allenamento e la maglia da titolare: spunta un precedente con Messi e Suarez protagonisti

Aria di rientri in casa Barcellona, con la stagione blaugrana pronta ad entrare nel vivo. Nel pomeriggio Messi, Suarez e soprattutto Arturo Vidal torneranno ad allenarsi con il club, per la prima volta dopo le festività natalizie. I tre avevano infatti chiesto al club la possibilità di trascorrere parte della sosta invernale nei loro rispettivi Paesi ed oggi torneranno a lavorare con i catalani. Mundo Deportivo punta il dito sul centrocampista, analizzando i dubbi anche di Valverde.

Il cileno si allenerà per la prima volta dopo i fatti relativi alla denuncia presentata nei confronti del Barca. 2,4 milioni di euro sul piatto da parte del giocatore che ha infatti accusato il club del mancato pagamento di alcuni bonus. Clima tutt’altro che sereno in casa blaugrana, come analizzato nei giorni scorsi dai media spagnoli. Oltre a ciò per il tecnico del Barcellona anche il dubbio sulla possibilità di schierare Vidal dal 1′ nel derby contro l’Espanyol. Solo due i giorni di lavoro nelle gambe del giocatore prima del match di campionato, gli stessi sfruttati da Messi e Suarez lo scorso anno prima di tornare in campo nel 2019 da titolari contro il Getafe. Tanti i dubbi tra i catalani in relazione alla situazione di Vidal, con il giocatore al lavoro tra pochi minuti per il primo allenamento dell’anno.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!