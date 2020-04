VIDEO – Inter Club da record: la Beneamata rende omaggio ai fedelissimi nerazzurri

Altra campagna record per gli Inter Club. Il club nerazzurro festeggia i 140 mila soci ed i suoi 937 club in ben 75 Paesi nel mondo. Numeri da capogiro per la Beneamata che ha scelto di omaggiare i suoi appassionati con un video che sintetizza al meglio il lavoro e l’espansione del brand interista nel mondo. Di seguito, invece, il comunicato diffuso dall’Inter attraverso il proprio sito ufficiale.

“La passione per l’Inter non ha limiti né confini. Lo dimostrano ancora una volta i numeri della campagna tesseramenti Inter Club 2019/20, un primato assoluto che ha portato a 140.157 gli iscritti ai 937 Inter Club per la stagione in corso, registrando un record storico.

75 i paesi rappresentati in tutto il mondo, con soci Inter Club presenti in tutti i continenti. È proprio all’estero che i numeri hanno registrato una crescita esponenziale del 70% rispetto alla stagione 2016/17, in linea con l’internazionalità del brand nerazzurro. Tra i paesi più rappresentati c’è la Cina, mentre il Club più numeroso al mondo si trova in Indonesia, con 3646 soci, numeri e realtà che rappresentano a pieno cosa significa essere Brothers Universally United.

Numeri in costante crescita anche in Italia, dove risiedono la maggioranza di affiliati: solo la Lombardia conta 181 Inter Club, mentre il Coordinamento italiano più popoloso a seguire è quello della Puglia con 11.700 iscritti divisi in 81 realtà. Il record per il Club più grande va a Roccaspinalveti, in Abruzzo, provincia di Chieti, con 2.270 soci.

A rendere unica l’esperienza di appartenere a un Inter Club è la possibilità di sentirsi parte della società, condividerne i valori e viverla a 360 gradi, sentirsi partecipi di una passione comune a kilometri di distanza o vivere da vicinissimo le emozioni del campo. Il tutto è reso possibile da una lunga lista di benefit e agevolazioni come eventi dedicati, Meet&Greet con giocatori della prima squadra in Italia e all’estero, sconti e promozioni sui biglietti delle partite e attività Matchday esclusive. A tutti i soci è riservato inoltre un welcome kit e la possibilità di vivere due partite speciali a loro dedicate durante l’anno oltre all’organizzazione di trasferte europee. Per entrare a far parte del mondo Inter Club e rimanere sempre aggiornati sulle attività in programma e i benefit è sempre attiva la sezione “Inter Club” su sito Inter.it.

In attesa di festeggiare il 60esimo anniversario del Centro Coordinamento la prossima stagione, per ringraziare tutti i suoi ‘Fratelli del mondo’, oggi il Club ha celebrato questo nuovo record con un video pubblicato sui canali social Inter, che grazie ad un linguaggio visivo originale esprime la forza di una passione che non ha confini, in grado di unire i tifosi di tutto il mondo”.

