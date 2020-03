VIDEO – Anche Sensi rispetta i compiti di Conte: di corsa sulla cyclette!

Soprattutto in tempi di grave emergenza come questi, bisogna fare di necessità virtù. Per questo motivo, Antonio Conte ha ordinato ai suoi ragazzi di continuare a lavorare durante l’isolamento presso le proprie abitazioni, con le attrezzature possedute. Come visto sui social negli ultimi giorni, da Godin a Lukaku passando per Brozovic e Skriniar, praticamente tutti i calciatori della rosa stanno rispettando il programma ridotto di allenamento.

Anche Stefano Sensi, come postato pochi minuti fa sul proprio profilo di Instagram, sta faticando per non perdere di condizione una volta che si sarà tornati alla normalità e anche le attività sportive potranno riprendere. Il centrocampista ex Sassuolo sta sfruttando questo lungo periodo di sosta per recuperare al meglio da un infortunio che già dovrebbe essersi lasciato alle spalle. Per la ripresa del campionato, Conte avrà infatti bisogno del miglior Sensi già visto ad inizio stagione.