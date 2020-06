VIDEO – Si torna in campo, l’Inter esalta i tifosi: “Back to football!”

Domani sera l’Inter di Antonio Conte tornerà in campo. L’ultima volta è stata l’8 marzo scorso all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, questa volta sarà al San Paolo di Napoli per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

All’interno un periodo davvero difficile per il nostro Paese e per il mondo, in cui la salute pubblica è stata messa – giustamente – al primo posto. Ora che la situazione sembra essersi stabilizzata è arrivato il momento di riprendere a giocare ed il club nerazzurro sul proprio profilo Instagram ha voluto esaltare i tifosi con un video.