Vieri: “Coronavirus? Pensiamo alla salute degli italiani. Giuste le porte chiuse, ma Juventus-Inter…”

Intervenuto direttamente dagli studi di TikiTaka, nell’appuntamento fisso del lunedì notte, Christian Vieri ha commentato l’eventualità di far giocare diverse partite a porte chiuse in Serie A a causa dell’emergenza contagio legata al coronavirus. L’ex attaccante, che nella sua carriera ha avuto la fortuna di giocare in stadi quasi sempre stracolmi di tifosi, si è detto comunque favorevole a questa decisione, presa esclusivamente al fine di preservare la salute degli italiani.

Questo il suo giudizio a riguardo: “Porte chiuse per il coronavirus? Anzitutto bisogna pensare alla salute degli italiani. Non ho mai giocato in uno stadio vuoto ma è giusto, bisogna pensare a tutelare tutti, questa è la cosa principale. Comunque credo che giocare Juventus-Inter senza tifosi cambi tanto, nell’economia del match, soprattutto perché stiamo arrivando al dunque del campionato”.

