Vieri pazzo di Oba Oba Martins: “Mai visto uno come lui: giocatori così non bisogna venderli mai”

Un’incoronazione che arriva sui social, ma da parte di uno dei più grandi di tutti. Christian Vieri loda Obafemi Martins e lo fa su Instagram, in diretta e dopo una conversazione a tu per tu con l’attaccante nigeriano. Compagno di squadra in nerazzurro, i due ex attaccanti dell’Inter hanno condiviso minuti e gol con la maglia della Beneamata, conservando un ottimo rapporto di amicizia anche oltre il calcio.

Dopo averlo salutato in diretta su Instagram ed aver condiviso con lui uno spezzone di chiacchierata, Bobo Vieri ha parlato così di Oba Oba Martins: “Non ho mai visto un giocatore forte e veloce come lui. Ti spacca la partita, dall’inizio o a gara in corso. Incredibile davvero. I giocatori come lui non bisogna venderli mai. Te la distrugge la partita”. Parole al miele per il centravanti nigeriano, in nerazzurro dal 2001 al 2006 dopo essere cresciuto nelle giovanili della Beneamata.



