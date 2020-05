Vucinic sullo scambio con l’Inter: “Mancava solo la firma. Anche Conte mi ha dato tanto”

Un matrimonio già scritto ma che è saltato per questione di dettagli. Nel gennaio del 2014 infatti, Mirko Vucinic è stato ad un passo dal passaggio all’Inter in uno scambio con il nerazzurro Fredy Guarin, destinato al club bianconero. In un’intervista a Casa Sky Sport, l’ex attaccante di Roma e Juventus ha ricordato la trattativa di sei anni fa, saltata sul più bello.

“Mancava solo la firma – racconta Vucinic – che però non è arrivata, va bene così. Per come è andata son felice e non so cosa avrei trovato all’Inter. Mi sarebbe piaciuto giocare in nerazzurro? Non lo so in realtà”. Sugli allenatori, considerando anche il nome di Conte, oggi all’Inter: “Tutti i mister mi hanno dato qualcosa di importante. Spero di prendere da loro il 30%, sarei veramente felice. E sono degli ottimi professionisti del calcio”. Questo il ricordo condiviso da Mirko Vucinic, ad un passo dall’Inter nell’inverno del 2014 prima del nulla di fatto nell’affare con i nerazzurri.

