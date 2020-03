Werner, parla il ds del Lipsia: “Inter? Timo può restare con noi: tutto è ancora possibile”

Intervistato dal portale Sport 1, il direttore sportivo del Lipsia Markus Krosche ha parlato delle sorti dell’attaccante Timo Werner, cercato anche dall’Inter e dal Barcellona, entrambe conquistate dalle prestazioni del centravanti tedesco.

“L’Inghilterra dal punto di vista finanziario ha i nostri stessi problemi – dice Krosche a Sport 1 – e non può andar bene solo per il fatto che ci sono gli investitori perché anche loro vivono delle difficoltà. La crisi infatti è a livello globale e non possiamo stimare se le valutazioni di oggi manterranno lo stello livello entro i prossimi sei mesi”. Su Werner invece, il ds del Lipsia avverte le concorrenti: “Timo resterà con noi? Tutto è possibile. Non sappiamo come si svilupperà il mercato, anche perché ci troviamo in una situazione davvero incerta. Non sappiamo quali saranno le nostre risorse e quanto gli altri club saranno disposti ad offrire”. Queste le dichiarazioni del ds del Lipsia: situazione sempre più incerta per il centravanti tedesco, con l’Inter che attende di disegnare il suo prossimo reparto avanzato.

