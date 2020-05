Willian: “Decisione sul mio futuro? La situazione è molto difficile, non so se resterò in Inghilterra”

Sono importanti le dichiarazioni che Willian ha rilasciato in un intervento sul canale Youtube Desimpedidos. L’esterno brasiliano ha lasciato passare una forte indecisione sul suo futuro, diviso tra un eventuale rinnovo con il Chelsea e tra un futuro lontano da Londra o magari direttamente fuori dall’Inghilterra. In Italia accendono i radar per monitorare la situazione Inter, Roma e Juventus che si erano già dimostrare molto interessate al giocatore.

Ecco le sue parole: “Il mio futuro? È davvero una decisione difficile. Amo i tifosi del Chelsea, ma se dovessi lasciare il club senza avere problemi, potrei trasferirmi anche in un club rivale. Restare a Londra? Non lo so, mi piace Londra, anche alla mia famiglia. Non so ancora rispondere a questa domanda, non so se lascerò il Chelsea o se lascerà l’Inghilterra, vedremo“

