Young rifiuta il rinnovo allo United: vuole la continuità ed ha scelto l’Inter

Una decisione importante che racconta la voglia e la determinazione di Ashley Young di sposare il progetto nerazzurro. Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, il calciatore avrebbe deciso di rifiutare il rinnovo del contratto con il Manchester United per mancanza di spazio con i Red Devils, nel momento in cui alla sua carriera servirebbe soprattutto della continuità.

Per questo motivo il giocatore avrebbe scelto di non prolungare il suo contratto con il club allenato da Solskjaer e di scegliere di vivere una nuova avventura, guardando così all’Inter di Conte. Ultimi sei mesi di contratto per l’esterno, entusiasta all’idea di lasciare la Premier League per un’esperienza totalmente diversa lontano dall’Inghilterra. Aumentano gli indizi sull’affare Young per l’Inter: il calciatore è sempre più vicino.

