Zaniolo: “Sono andato via dall’Inter perché volevo giocare in prima squadra. Non mi aspettavo la Roma”

Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, nel corso di una lunga intervista a Sky Sport ha rivelato il motivo per cui ha deciso di lasciare l’Inter e trasferirsi in giallorosso nell’operazione che ha portato Radja Nainggolan a Milano. L’attaccante italiano ha affermato che il suo percorso in Primavera era finito e aveva bisogno di esplodere in prima squadra.

Ecco le sue parole: “Sono andato via dall’Inter perché io volevo giocare in prima squadra, ritenevo finito il percorso in Primavera. Non mi aspettavo di andare alla Roma, forse una squadra meno importante, poi è stato tutto casuale: ero in giro con i miei amici, mi ha scritto mio papà all’improvviso dicendomi che sarei andato a Roma il giorno dopo, sono partito totalmente inconsapevole e mi sono ritrovato in un top club“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!