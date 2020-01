Social – Anche l’Inter esprime sostegno a Zaniolo dopo l’infortunio: “Siamo tutti con te Nicolò!”

Il messaggio di supporto, in questi casi, è consuetudine: ma per l’Inter – stavolta – non è semplice consuetudine, perché si parla di un giocatore che ha indossato, tra le altre, anche la maglia nerazzurra, sia nelle giovanili che in prima squadra per qualche convocazione. Come fatto sapere dalla Roma mediante i propri canali ufficiali, Nicolò Zaniolo, nella partita di questa sera contro la Juventus, si è rotto il crociato anteriore del ginocchio destro con lesione al menisco. Un infortunio brutale, che non ha lasciato indifferente nessuno – a stretto giro – tra gli addetti ai lavori.

E, tra le varie società e persone che hanno manifestato sostegno al calciatore in un momento tanto delicato dal punto di vista personale e professionale, c’è anche l’Inter. I nerazzurri hanno infatti citato il tweet della Roma che comunica la notizia dell’infortunio per dare un messaggio di incoraggiamento a Zaniolo: “Domani saremo tutti con te Nicolò!”, con riferimento al fatto che l’intervento al ginocchio di Zaniolo è in programma proprio per domani, a Villa Stuart.

