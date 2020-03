Zazzaroni: “L’Europeo verrà rinviato al 2021, abbiamo sottovalutato il momento”

In una versione rivisitata, questa mattina in onda sulle frequenze di Deejay Football Club c’era il solo Ivan Zazzaroni in studio, con Fabio Caressa intervenuto invece telefonicamente. Ad inizio puntata, per fare un riassunto di quanto successo nelle ultime settimane, il conduttore e direttore del Corriere dello Sport ha espresso le sue sensazioni vissute dopo primi giorni di totale assenza di sport in cui è stato costretto a rimanere all’interno delle mura di casa sua, rispettando le disposizioni fornite dal governo.

Queste le parole di Zazzaroni in radio: “Abbiamo sottovalutato il momento, il 17 c’è una riunione importantissimo e giustamente verrà rinviato l’Europeo 2021. L’elemento positivo è che la gente è tornata a leggere di più. Molti di noi hanno cercato di allungare i tempi della situazione definitiva. L’idea di non avere più campionato e Gran Premio è un’assenza dolorosa, ma necessaria in questo momento”.

