Zazzaroni: “Vicenda Politano surreale. Difendo la Roma, l’Inter ha sbagliato”

Non si è ancora lasciata alle spalle l’Inter la vicenda che insieme alla Roma l’ha vista protagonista, per il mancato scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Nonostante la forte volontà da parte dei giallorossi di chiudere in ogni caso l’acquisto dell’esterno nerazzurro, nelle ultime ore si è registrato il netto sorpasso del Napoli nei confronti dell’ex Sassuolo, disposto ad acquistarlo interamente già a gennaio, o comunque ad ottenere un prestito con obbligo di riscatto a giugno.

Sullo scambio sfumato, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, ha detto la sua il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Il suo commento: “Vicenda Politano surreale. Difendo la Roma, è stata l’Inter a non comportarsi bene. Se induci dubbi sulle condizioni fisiche di un calciatore o hai delle certezze o fai figure. Se non finisce a Roma, va a Napoli. Mourinho quando si sente un po’ stretto da altri sul mercato fa il Mourinho. Lui è così, sono gli imitatori di Mourinho che non ci piacciono”.

