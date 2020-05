Zé Elias racconta: “Nonno Baggio parlava sempre con Pirlo, doveva essere il suo erede”

Due stagioni all’Inter per il centrocampista brasiliano Zé Elias. Con tre reti in 53 presenze, l’ex nerazzurro ha portato a casa anche una Coppa UEFA, nell’indimenticabile finale di Parigi contro la Lazio.

Oggi ai microfoni di ESPN Brasil, Zé Elias ha parlato del suo ex compagno in maglia Inter Andrea Pirlo: “Quando Pirlo è arrivato all’Inter, avrebbe dovuto essere il naturale sostituto di Baggio, che stava entrando nel tratto finale della sua carriera. Si stava preparando per questo. A quel tempo, era un numero 10 che giocava a centrocampo. Pirlo ha sempre parlato molto con Baggio in allenamento e gli ha dato molti consigli per colpire la palla. Chiamavamo Roberto “Nonno” perché era uno dei più anziani”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!