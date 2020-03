Zeman: “Scudetto? Spero vinca la Lazio, Lotito ha fatto molto. Ma non andrà così: ecco chi trionferà”

Un discorso è la forza di una squadra in sé: che, presa da sola, è indicatore di nulla, è un dato potenziale che per assumere un significato va posto in atto. Un altro discorso è cosa un allenatore riesca a tirare fuori, da questa squadra: se, cioè, l’allenatore riesca a farla rendere in linea con le proprie potenzialità, di più o di meno. E nel triello in testa al campionato il punto è proprio questo: la Juventus gioca al di sotto di quello che potrebbe e dovrebbe? E l’Inter e la Lazio stanno facendo di più? Zdenek Zeman, allenatore, ne ha parlato a Rai Radio 1, ai microfoni della trasmissione Un Giorno da Pecora.

Sulla Juventus, il giudizio del tecnico è quello più volte ribadito anche negli ultimi mesi e settimane: “Non gioca bene ma ha la miglior rosa, credo che Sarri vorrebbero giocassero più insieme, come gruppo”, dice il Boemo, che in chiave Scudetto dimostra subito di vederla così: “Vince la Juve: ha i giocatori più forti”. Il concetto, insomma, è quello della forza: dettato, almeno questo, dalla testa. Perché, poi, quello che detta il cuore è altro: “Spero vinca la Lazio anche se la Juve, come dicevo, ha la rosa più forte – spiega infatti Zeman – Lotito comunque ha fatto molto più di altri che hanno mezzi più ampi”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!