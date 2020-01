Zenga: “Conte è un mostro, il 3-5-2 uno spettacolo unico. Vidal all’Inter? Chi meglio di lui?”

Intervistato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Walter Zenga ha rivelato pubblicamente il suo debole sportivo nei confronti di Antonio Conte e del suo modulo che da anni rappresenta un marchio di fabbrica del tecnico leccese. Dalle voci di mercato alle sorprese in campionato, l’ex portiere svela la sua passione per il fantacalcio: “Kulusevski? Certo, la Juve ha fatto un grandissimo acquisto. Mezzala, esterno offensivo, trequartista, con Sarri è nelle mani giuste. E la decisione sul suo utilizzo dipende dall’assortimento complessivo che nella Juve è regale. Però, sono salvo”.

Salvo?

“Dejan è il mio pilastro al Fantacalcio. L’ho messo accanto a Correa, alle spalle di Belotti e Lukaku, con Castrovilli, Veloso e Sensi in mezzo. Ti piace? Difesa a tre con Faraoni, Acerbi e di Lorenzo. In porta Handanovic”.

Chi sennò?

“Appunto”.

Stasera c’è Napoli-Inter.

“Lasciami dire una cosa. In Italia siamo strani, soltanto noi possiamo mettere in discussione uno come Carlo Ancelotti. Mi dirai: i risultati, la crisi, tutto quello che vuoi. Ma Ancelotti è Ancelotti, non si discute. Poi io adoro Gattuso: la sua voglia e la sua carica, il lavoro centellinato. Per l’Inter non sarà un semplice impatto con il 2020”.

La tua Inter lanciatissima.

“Conte è un mostro, il 3-5-2 uno spettacolo unico”.

Spiegaci.

“Antonio aveva lasciato una traccia indelebile durante l’esperienza con la Nazionale. Il lavoro di terzini e centrocampisti è straordinario, automatismi che rendo- no imprevedibili gli schemi. Sai perché?”.

Perché?

“Contro l’Inter se accetti l’uno contro uno ti fanno male, hanno attaccanti fantastici. Se li lasci fare e concedi il pallino, hanno varianti di gioco che spesso ti impallinano. Conte accorcia i tempi come se ci lavorasse da anni e non da mesi. Stasera si decide a centrocampo, come sempre. Capisco Rino che aspetta con ansia Lobotka: gli manca uno con quelle caratteristiche, avrà già deciso come utilizzarlo”.

Chi ha tratto i maggiori benefici dall’avvento di Conte?

“Sensi per distacco”.