Zenga: “Stipendi? Sbagliato focalizzarsi sui soldi: con Giulini avevamo già inserito una clausola”

Intervistato nel corso di Radio Anch’Io Sport, programma di Rai Radio 1, il tecnico del Cagliari Walter Zenga, ex portiere nerazzurro, ha svelato un retroscena importante in merito al suo accordo con i rossoblù parlando anche dell’emergenza Coronavirus.

RIPRESA DEL CAMPIONATO – “Sono sempre ottimista di natura. In questo momento non esserlo vuol dire crearsi un alone negativo intorno. Dobbiamo prestare attenzione a ciò che sta succedendo, ma in questo momento mi sembra difficile ipotizzare una data per ripartire anche perché la situazione non è ancora delineata. Il problema è che si può sforare se le leghe trovano un accordo con le varie istituzioni. La priorità assoluta è quella di ritornare alla vita. Tutto ciò che è successo cambierà le nostre vite”

TAGLIO DEGLI STIPENDI – “Mi dispiace che ci stiamo focalizzando sui soldi e non sul reale problema, ovvero risolvere l’emergenza. E’ qualcosa di secondario. Quando ho firmato il contratto abbiamo inserito una clausola ” di buon senso” relativa proprio a questo periodo, era il 3 di marzo”

