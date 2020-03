Zhang durissimo contro la Lega: “Vergogna Dal Pino: pagliacci, prendetevi le vostre responsabilità”

Attraverso una Instagram Story, il presidente dei nerazzurri Steven Zhang ha scelto di commentare con toni polemici le recenti vicissitudini relative al caos generato in Serie A. Queste le sue parole.

“Giocate con il calendario e mettete sempre la salute pubblica come considerazione secondaria. Siete probabilmente i più grandi pagliacci che abbia mai visto. Cos’altro? Quale sarà il vostro prossimo passo? E ora parlate di fair play e sportività? Si, sto parlando con te. Il nostro presidente della Lega Paolo dal Pino #shameonyou. E’ tempo di alzarsi e prendere le vostre responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020. A chiunque nel mondo: non importa se sei fan dell’Inter, della Juventus o non sei fan. Per favore, state attenti. E’ la cosa più importante per voi, la vostra famiglia e la nostra società”

Questa la Instagram Story pubblicata da Steven Zhang.



