Zhang, il saluto a Moratti a Che Tempo Che Fa: “La renderemo orgogliosa di noi, continureremo a combattere”

Le partite a porte chiuse sono il tema di oggi, ma intanto, alla Rai, si sono già portati avanti e hanno cominciato con le interviste a porte chiuse: il salotto è quello di Fabio Fazio, la trasmissione è Che Tempo Che Fa, l’ospite speciale è Massimo Moratti (intervistato in studio), lo scenario è quello di uno studio deserto per una disposizione dell’azienda. Il pericolo ambulante – com’è ovvio – è quello del Coronavirus, il virus, cioè, venuto dalla Cina e che sta paralizzando (anche) il nostro Paese per l’allerta contagi. E (ironia della sorte, e battute a parte), proprio nel periodo di massima allerta per il virus cinese, a salutare l’ex patron nerazzurro è stato un cinese: ovviamente si tratta dell’attuale presidente dell’Inter, Steven Zhang, che con un videomessaggio ha voluto salutare e ringraziare il suo precedessore.

“Caro signor moratti, ci sono un milione di cose di cui vorrei parlare e condividere con lei – sono le parole di Zhang nel breve filmato – Ma in questo breve messaggio vorrei ringraziarla per avermi aiutato a entrare nel mondo nerazzurro, che ha completamente cambiato la mia vita. Le persone dentro al club, attorno e fuori dal club e specialmente me stesso vogliono renderla orgogliosa con la speranza di non deluderla mai. Continuerò a scrivere questa storia gloriosa che lei, suo padre e la sua famiglia avete scritto. Senza dubbio continueremo a combattere e non ci arrenderemo mai”.

