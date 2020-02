Zhang vince anche in tribunale: l’Inter Miami di Beckham costretta a cambiare nome

L’Inter vince a San Siro contro il Milan e, a distanza di poche ore, anche in tribunale. Secondo quanto riportato infatti da Fox Sports, i nerazzurri di Suning sarebbero riusciti a far valere i propri diritti contro la squadra di David Beckham, presidente dell’Inter Miami. L’USPTO, ovvero il tribunale americano che si occupa di marchi e brevetti, ha infatti riconosciuto le ragioni dei nerazzurri nei confronti del club dell’ex Galactico, fondato nel 2018.

La squadra della Florida, il cui esordio in MLS è previsto per il prossimo 1 marzo, potrebbe essere costretta a presentarsi alla prima assoluta del massimo campionato nord americano con un altro nome. L’Inter infatti già nel 2014 aveva scelto di registrare il proprio marchio negli USA proprio per difendersi da possibili attacchi legati al copyright ed ha deciso di citare in giudizio proprio il club di Beckham, sconfitto dunque in tribunale dalla Beneamata e costretto a cambiare nome, in attesa dell’esordio in MLS.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!