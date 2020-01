Zola racconta la lotta scudetto: “Conoscendo Sarri e Conte, sarà avvincente fino alla fine”

Ha vissuto momenti felici con la maglia del Napoli, prima di lasciare gli azzurri e l’Italia per poi trasferirsi in Premier League, nei grandi stadi del calcio inglese. Gianfranco Zola è da sempre legato al mondo del Regno Unito ma, in un’intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex attaccante di Napoli e Chelsea ha analizzato nel dettaglio la lotta scudetto, parlando anche dei nerazzurri.

“Conoscendo Maurizio Sarri ed Antonio Conte – ha dichiarato Gianfranco Zola – penso che sarà una bella lotta in Serie A che durerà fino alla fine. I bianconeri sono sicuramente più forti ma c’è da dire che i nerazzurri si sono rinforzati tanto e sicuramente non resteranno a guardare”. Queste le parole dell’ex attaccante di Napoli e Chelsea che fotografa così la lotta scudetto. Vecchia Signora e Beneamata in lotta per un posto sul tetto d’Italia.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!