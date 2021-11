Calcio, una passione che unisce tutti

Off topic: tutte le notizie

Martina Napolano

Tantissimi sono gli sport che fanno battere il cuore ma è il calcio che secondo noi si aggiudica il primo posto tra quelli capaci di regalare le emozioni più grandi con la sua imprevedibilità!

Il fiato sospeso ad ogni minuto, la gioia nel vincere, il dolore nella sconfitta, le strategie, gli schemi e la passione fanno di questa disciplina una delle scintille più brillanti dell’intrattenimento che infervora i tifosi e scommettitori di tutto il mondo.

Campionati a tutto tondo

La passione non si ferma quando la nostra squadra del cuore va in vacanza, gli amanti dello sport vogliono continuare a seguire tutto quello che il panorama sportivo internazionale offre!

Del resto quando il campionato di Serie A è giunto al termine e l’Inter si raccoglie in allenamento per prepararsi a combattere l’anno successivo, i nostri orizzonti si possono allargare e spaziare, soprattutto se ci dilettiamo nello scommettere.

Avete mai provato a giocare online? Puntare sul calcio e tutti gli sport nazionali e internazionali per noi non è mai stato così facile e, con un po’ di ricerca, potrete scoprire che i modi per divertirsi scommettendo sono infiniti!

L’adrenalina delle scommesse

Il calcio è uno degli sport sulla quale si scommette più al mondo, questo perché si presta benissimo a molti generi diversi di puntata: possiamo scommettere su chi farà più goal, a quale minuto ci sarà il primo, quale sarà il giocatore numero 1 del match, quale squadra vincerà e con quale punteggio.

Queste sono solo alcune delle modalità a cui abbiamo accesso quando tentiamo la sorte con le scommesse online, senza contare lo svago di giocare ai giochi di casinò.

I principianti chiedono sempre come funzionano le slot machine, i tavoli da poker live, le roulette e tutte le più popolari tra le attività dei casinò online perché in effetti, i portali di scommesse sportive sono diventate piattaforme di divertimento a tutto tondo.

Giocare e scommettere online alla portata di tutti

Quando prima scommettere sul successo della nostra squadra era un viaggio alla ricevitoria più vicina sperando di fare in tempo per l’inizio della partita, ora non è necessario muoversi dal divano.

Divertirsi scommettendo secondo noi è semplice, intuitivo e a portata di click o tap dai nostri smartphone, ed offre tanti vantaggi come le scommesse live. Scommettere su una partita che è già in corso è ora possibile senza sforzi.

Il calciomercato entra in questa sfera di probabilità e statistiche e i giocatori online più temprati sapranno dirvi che puntare non si limita ai match in corso ma include anche trasferimenti di allenatori e tecnici, atleti infortunati, amichevoli e ritiri.

Divertimento a cuor leggero ma consapevole

Abbiamo stuzzicato la vostra curiosità? Non è mai tardi per decidere di svagarsi con il gambling online, ma ci sono delle cose da sapere prima di avventurarsi in questo campo e prima di tutto è importante trovare un portale che vi assicuri affidabilità e legalità. Ce ne sono migliaia online, quindi come scegliere?

In Italia il gioco è regolamentato nella sua interezza dall’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (ADM) che non solo garantisce la tassazione sulle entrate del casinò online, ma protegge gli utenti da truffe, garantisce la trasparenza dei termini e condizioni e ne attesta la sicurezza per i nostri dati personali.

Cominciare da un sito di scommesse targato ADM è un ottimo inizio per coloro che hanno voglia di provare ad applicare la propria passione calcistica a questa forma di svago sempre più popolare!

Se invece vi sentite dei veri e propri esperti vi consigliamo anche di guardare oltre i confini del nostro paese, perché la scelta di piattaforme si moltiplica a perdita d’occhio. Come sempre bisogna andare con i piedi di piombo ed operare una scelta accurata, vediamo perché.

Ci sono molti vantaggi nel selezionare un portale di scommesse straniero per il nostro intrattenimento: prima tra tutte la proposta di quote più alte rispetto a quelle italiane perché non soggette al nostro sistema di tassazione, inoltre guardandoci intorno troviamo offerte e promozioni veramente allettanti.

Non perdiamo mai di vista la sicurezza, perché anche i siti di scommesse internazionali devono avere una certificazione! Nella nostra esperienza vi consigliamo siti non ADM che comunque abbiano ottenuto la licenza dalle più prestigiose gambling authority come quella di Curaçao e Malta.

Quindi qual è la differenza sostanziale tra siti italiani o stranieri? Perché consigliare questi ultimi ai più esperti se entrambi sono legali e sicuri? La risposta è più semplice di quello che pensiate: in Italia siamo protetti dalle nostre leggi ma internazionalmente fanno fede gli accordi legali spesso scritti in inglese e lo stato non può esservi di aiuto.

In poche parole

Il calcio è lo sport che più amiamo per i suoi incredibili colpi di scena, l’adrenalina e le emozioni che ci regala, ma non deve per forza finire dove finiscono i cancelli dello stadio.

Possiamo continuare a svagarci scommettendo e giocando online sui migliori siti di gambling, l’importante è che sia fatto in consapevolezza e divertendosi!