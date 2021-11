Dove vedere Inter-Venezia: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni necessarie

L' Inter , dopo la vittoria sul Napoli e la qualificazione anticipata agli ottavi di Champions League, è sicuramente galvanizzata. Guai però a dare per scontata la partita contro il Venezia , cenerentola che si è dimostrata parecchio ostica in più di un'occasione, come ben sanno Mourinho e la Roma. Ecco perché i nerazzurri dovranno tenere alta la guardia e dare il massimo per ottenere i 3 punti se vogliono continuare ad inseguire Milan e Napoli .

Sarà poi possibile assistere alla gara tramite DAZN scaricando l'app su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Venezia-Inter, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, tablet o smartphone. Sui canali Youtube e Twitch di PassioneInter, poi, potrete come di consueto seguire la cronaca in diretta della partita, così come la diretta testuale sul nostro sito.