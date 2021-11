Capitolo rinnovi – L’Inter accelera per Brozovic e Perisic, firme entro Natale?

I giocatori si starebbero convincendo a rimanere a Milano

L'Inter lavora in maniera febbrile dietro le quinte per strappare il sì di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic entro Natale. Il club infatti vuole capire i margini di manovra e sapere se dovrà iniziare a muoversi sul mercato per cercare eventuali sostituti.