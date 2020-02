Adani su Godin: “Ora mi pare una riserva di lusso, può aiutare con l’esperienza”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida fra Inter e Ludogorets, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, Daniele Adani ha parlato di Diego Godin. Arrivato come uno dei colpi pregiati del mercato nerazzurro, man mano il difensore dell’Uruguay è scivolato indietro nelle gerarchie, soprattutto in virtù dell’exploit di Bastoni.

Queste le sue parole: “Con Bastoni in crescita, Skriniar e de Vrij che paiono inamovibili, credo che Godin quanto sia al massimo sia più una riserva. Chiaramente è un sostituto di lusso, perché ha fatto la storia del calcio, la sua esperienza garantisce sicurezza anche agli altri, penso a Bastoni che è giovane e deve ancora maturare”.

