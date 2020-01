Ashley Young, ma quanto corri? Più di 11 chilometri percorsi contro il Cagliari

Buona la prima per Ashley Young: l’esterno inglese, alla sua prima assoluta con la maglia dell’Inter, non ha sfigurato contro il Cagliari realizzando anche il suo primo assist nerazzurro nell’azione che ha portato al vantaggio momentaneo di Lautaro Martinez.

Come riportato dal sito ufficiale della Lega Serie A, l’ex Manchester United ha percorso ben 11,764 km sulla corsia esterna di destra, risultando prezioso sia in fase offensiva che difensiva. Young entra così subito di diritto nella top 15 dei giocatori con la media più alta di chilometri percorsa in serie A posizionandosi al sesto posto. Classifica per altro guidata dal nerazzurro Brozovic (12,716 km in 1818 minuti).

