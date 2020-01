CdS – Lukaku e Conte alla riconquista di San Siro: 70.000 spettatori attesi contro il Cagliari, media da paura

Ritornare alla vittoria cercando di sfruttare il fattore San Siro: è questa la missione dell’Inter di Conte attesa domenica dalla sfida casalinga contro il Cagliari dell’ex Nainggolan. Come riportato dal Corriere dello Sport, finora sono 21 i punti conquistati sui 30 disponibili da Lukaku e compagni davanti ai propri tifosi.

Un ruolino di marcia non negativo ma servirà sicuramente fare di più per tenere il ritmo della Juventus. Anche perché in trasferta l’Inter va più forte (26 su 30). Dietro questa differenza ci sono ragioni tattiche visto che lontano da San Siro la squadra nerazzurra ha a disposizione sicuramente più spazi, come testimoniato anche dalla media gol paurosa di Lautaro e Lukaku lontano da Milano (16 gol in 2).

Ancora una volta San Siro sarà il 12esimo uomo in campo: domenica sono attese a San Siro circa 70.000 mila spettatori (sarebbe la terza volta in stagione). Il pubblico nerazzurro è di gran lunga il più numeroso della Serie A con una media di 64.332 spettatori a partita dopo 10 partite, 3 mila unità in più rispetto allo scorso torneo. E il 9 marzo ci sarà il derby con il Milan per cui è da dare per scontato il tutto esaurito

