Da Bersellini a Mancini, la storia insegna: la Coppa Italia per aprire un ciclo vincente. E Conte…

La dirigenza dell’Inter e Antonio Conte sono stati chiari con la propria squadra: la Coppa Italia rappresenta una grande occasione per riportare nella Milano nerazzurra un trofeo e quindi va affrontata con il massimo impegno. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la storia del calcio insegna che cicli vincenti di una grande squadra iniziano dal successo della coppa nazionale.

Basti pensare all’Inter che nel 1977-1978 vinse la Coppa Italia due anni prima del dodicesimo scudetto targato Bersellini o all’Inter di Roberto Mancini che aprì il suo palmarès nerazzurro con la Coppa 2004-05.

In più c’è anche da fare i conti con la voglia di rivalsa di Conte che fin qui non è mai riuscita a vincerla da tecnico, nemmeno quando sedeva sulla panchina della Juventus. Il tecnico così ha deciso di giocarsela al massimo. Il turnover ci sarà, anche in vista della sfida di campionato contro la Lazio, ma in campo tornerà Lautaro al fianco di Lukaku e verrà schierata la miglior formazione possibile.

