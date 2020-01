GdS – Mezzala o numero 10: ecco Eriksen, il jolly scudetto dell’Inter di Conte

Christian Eriksen è il colpo da novanta destinato ad aumentare la competitività dell’Inter nella lotta scudetto contro la Juventus: il fantasista danese è stato acquistato per fare quel salto di qualità a centrocampo, Conte non ha perso tempo gettandolo subito nella mischia in Coppa Italia contro la Fiorentina e ora è pronto a riproporlo dal 1′ in campionato contro l’Udinese.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Eriksen è probabilmente uno dei pochi trequartisti vecchia maniera rimasti nel calcio moderno. Un giocatore in grado di confezionare al meglio negli ultimi metri l’ultimo passaggio per i compagni, trovare corridoi sconosciuti con un indice di pericolosità altissimo anche sui calci da fermo.

Conte non cambierà l’assetto del 3-5-2, piazzando Eriksen al fianco di Brozovic e ripetendo l’esperimento stra-riuscito a inizio stagione con Sensi: due palleggiatori veri in mezzo, possibilità di giocare subito in verticale una volta recuperata palla e di azionare le punte. Eriksen sa bene come farlo, visto che lo faceva già al Tottenham. Mezzala, trequartista, regista, esterno: l’Inter ha pescato sul mercato il jolly più prezioso per le ambizioni scudetto.

