Eriksen: “Inter grande club, scelta quasi naturale. Scudetto? Sono qui per questo. Sul derby e Lukaku…”

Christian Eriksen ha rilasciato la sua prima intervista da quando è in Italia e da nuovo giocatore dell’Inter ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il fantasista danese, arrivato dal Tottenham durante la finestra invernale di calciomercato, è il colpo da novanta messo a segno dalla dirigenza nerazzurra per sognare lo scudetto e impensierire la Juventus già a partire da questa ragione.

Perché l’Inter: “Perché nella vita prima o poi devi prendere una decisione, ragionando sulle diverse opzioni. Il Real Madrid alla fine non era niente di concreto. L’Inter invece è stata vera, si è mossa in maniera molto seria. E a quel punto mi sono immaginato di giocare qui: sono venuti da me, la decisione è stata quasi naturale. Da fuori l’Inter viene percepita come un grande club. Quello che sto vivendo in questi giorni me lo conferma: c’è un gruppo di ottimi giocatori, stiamo lottando con la Juventus per vincere lo scudetto, io sono contento di farne parte”.

L’addio al Tottenham: “La scorsa estate feci un’intervista a un giornale danese dicendo che avrei voluto provare qualcosa di nuovo. Pensavo di partire subito, poi sono rimasto. Ma negli ultimi 6 mesi agli Spurs mi sono dovuto abituare a situazioni diverse, in Inghilterra se non firmi un nuovo contratto sei andato, sei già fuori. La gente sa che vuoi andare via, ti dicono “non fare questo, non fare quello”. E poi arriva il momento che devi andar via: è business. Eccomi qua, per una nuova sfida. Mourinho? Mi ha augurato il meglio. Conosceva i miei desideri, per questo ha costruito la squadra senza di me. Giusto così, io ero stato chiaro da subito”.

Ora c’è Conte: “Racconto una cosa: negli ultimi mesi al Tottenham mi dicevano ‘vai in campo e prova a fare qualcosa’. Qui non è così. Conte è stato subito molto diretto con me, mi ha detto come mi vede e quello che vuole da me in campo, con il pallone e senza. È tutto molto più organizzato. E sì, i suoi allenamenti sono duri, ma sono pronto”.

La posizione in campo: “Devo stare dentro il campo, devo poter prendere la palla e creare qualcosa, andare lì davanti. Nel centrocampo di Conte si gioca a tre in mezzo ed è un po’ diverso, ma l’importante è avere la possibilità di inventare”.

Il peso e la responsabilità: “Negli ultimi anni al Tottenham e anche con la Danimarca sono sempre stato il giocatore chiamato a mettersi le responsabilità più grosse sulle spalle. Sono abituato. E qui all’Inter non cambia nulla per me. Voglio essere il giocatore che fa la differenza, che segna, che crea. Servirà tempo, questo è ovvio, ma nel calcio non puoi aspettare troppo per diventare decisivo”.

Il derby di Milano: “In passato ho visto qualcosa in tv, ma ora giocherò e sarà molto diverso. Rispetto a Londra mi aspetto un’atmosfera diversa: qui c’è tutto lo stadio che canta, ci sarà tanto rumore, sarà bellissimo. Esordio alla Sneijder? Veniamo tutti e due dall’Ajax, se vinco anch’io il Triplete magari sì… Sneijder ha fatto cose enormi, è un grande giocatore. Ma io sono Eriksen”.

Il provino con il Milan: “Volai da Odense a Milanello, per due giorni. Provai con la Primavera. Tornando, dentro di me pensavo “vado o non vado?”, l’Italia mi pareva troppo lontana da casa, ero legato alla famiglia. Ma poi non è mai arrivata una risposta a me, se la sono vista i due club”.

La lotta scudetto con la Juventus: ”E’ solo una questione di punti, siamo lì… La Juve vince da tanto tempo, noi vogliamo cambiare le cose. E io sono qui per questo. Se siamo già sullo stesso livello? La costanza nella vittoria è un fattore, la Juve ce l’ha. Vediamo alla fine. E poi c’è anche la Lazio con noi”.

Il rendimento di Lukaku: ”Anche in Premier Romelu segnava tanto. Qui lo sta facendo ancor di più, pur avendo forse meno chance a partita. Credo che con Conte sia cambiato qualcosa, il tecnico l’ha aiutato. E spero vivamente che continui così. Anzi, che segni ancora di più…”.

