ESCLUSIVA – Paganin: “Conte può vincere tutto! Godin affidabile, Bastoni esempio per molti. L’Atalanta squadra tosta ma l’Inter…”

L’Inter di Antonio Conte è attesa all’ultimo esame del girone d’andata di Serie A: sabato sera a San Siro la squadra nerazzurra ospiterà l’Atalanta dell’ex Gasperini, reduce da due 5-0 consecutivi contro Milan e Parma. Una super sfida che mette a confronto due delle migliori squadre del campionato italiano: per presentare il match la redazione di Passioneinter.com ha intervistato in esclusiva Massimo Paganin, doppio ex della partita e opinionista di Inter Tv.

Massimo, sabato sera arriva l’Atalanta a San Siro. La squadra di Gasperini è reduce da un gran periodo di forma con due 5-0 consecutivi contro Milan e Parma. Quali possono essere le insidie per l’Inter e per Conte?

“L’insidia principale è quella di trovare una squadra che sta veramente bene, una squadra che ha acquisito anche una mentalità europea riuscendo a qualificarsi e a portare a casa un risultato straordinario in Champions League. Lavorano da tanto tempo insieme e quindi ha assimilato i dettami tattici di Gasperini, esprimono un calcio totale a tutto campo. L’Atalanta è una delle migliori squadre in assoluto a livello europeo da questo punto di vista e può mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Però la squadra di Gasperini va a giocare a San Siro contro l’Inter che è prima in classifica. E’ l’Inter che dovrà cercare di fare la partita, pur rispettando l’avversario che resta temibile”.

Contro l’Atalanta in difesa non ci sarà Skriniar squalificato, toccherà a Godin. Un’occasione importante per l’uruguaiano per respingere le voci di mercato degli ultimi giorni. Può rappresentare la svolta della sua stagione?

“Parlare di svolta per un giocatore come lui mi sembra un po’ troppo. Sicuramente ha trovato difficoltà, legate soprattutto al cambio di modulo, al passaggio dal campionato spagnolo a quello itliano, alla difesa a 3 disegnata da Conte. Io ricordo però anche delle ottime partite, soprattutto le ultime prestazioni sono state in crescendo. Manca Skriniar? Conte può tranquillamente puntare su di lui perché Godin resta un giocatore affidabile e che è in grado di dare il proprio contribuito alla squadra”.

Dall’altra parte bisogna fare i conti con il rendimento super di Bastoni. Classe 1999, tanta personalità da vendere…

“Ho avuto la fortuna di accompagnarlo, visto il mio ruolo di capo delegazione, nel suo percorso in Nazionale nell’Under 19, nell’Under 20 e nell’Under 21. Personalità, determinazione, convinzione, caparbietà e qualità tecniche da vendere. So che è un giocatore di grandissima prospettiva, ha un suo percorso di crescita da fare ma ha già dimostrato di poter essere protagonista in una grande squadra. Deve ancora migliorare alcune cose ma voglio sottolineare che il suo esempio è soprattutto un bene per il calcio italiano, abbiamo bisogno di giocatori così”.

In caso di vittoria contro l’Atalanta, l’Inter si laureerebbe campione d’inverno. Questa squadra ha tutto per competere fino alla fine con la Juventus?

“Direi di sì. Lo ha dimostrato fino a questo momento, può competere con la Juventus nonostante l’organico e la rosa siano meno profondi. La società lo ha messo in conto, se ce la farà si interverrà sul mercato. La cosa più importante è che Conte ha recuperato i giocatori infortunati e ora con l’intera rosa a disposizione è in grado di avere una buona qualità e soprattutto dei cambi in corsa da poter utilizzare. L’Inter sta facendo un grandissimo campionato al di là delle aspettative, a Conte non è stato chiesto di vincere lo scudetto il primo anno. Ma può farlo, lo ha fatto alla Juventus e al Chelsea, Antonio riesce a stimolare le sue squadre facendo in modo che il rendimento sia oltre il 100%. Per questo, considerando anche lo storico della società, l’Inter è la prima antagonista della Juventus. Questo ti crea un carico di responsabilità ma in una società come l’Inter devi avere la consapevolezza di giocare per un grande club”.

Forse è mancato solo quel salto di qualità in Europa. Le cose potrebbero cambiare però con l’Europa League, un banco di prova importante per testare la crescita del gruppo nerazzurro

“Sicuramente. E’ vero che non ti sei qualificato agli ottavi di Champions League ma è vero anche l’Inter è partita in terza fascia e ha trovato due squadre importanti come Barcellona e Borussia Dortmund. Ci sono stati diversi infortuni, la squadra ha pagato anche il livello di inesperienza di alcuni giocatori ma tutto fa parte del percorso di crescita. Conte ha portato la sua esperienza al livello della quotidianità, ora c’è da fare un ulteriore step. Bisogna alzare l’asticella, da ora inizia praticamente una nuova stagione. L’Inter può vincere l’Europa League e questo dà una consapevolezza diversa. Mi spiego: quando giochi in una competizione per vincerla ti assumi delle responsabilità diverse, cosa che non sarebbe successa in Champions League perché lì ci sono squadre più attrezzate dell’Inter”.

Un upgrade di esperienza e una nuova dose di mentalità vincente potrebbero essere portati all’interno dello spogliatoio nerazzurro anche da nuovi giocatori. Circolano due nomi importanti come quelli di Vidal e Eriksen. Domanda secca: se dovessi scegliere uno tra questi due su chi punteresti?

“E’ vero che forse Eriksen è un giocatore che ha più qualità ma nel gioco di Conte vedo adatto più un giocatore come Vidal. Lui lo ha già avuto alla Juventus e Conte sa cosa aspettarsi dal centrocampista cileno, sarebbe più facile anche l’inserimento nello scacchiere tattico”.

LA REDAZIONE DI PASSIONEINTER RINGRAZIA MASSIMO PAGANIN PER LA CORTESIA E DISPONIBILITÀ CONCESSA

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!