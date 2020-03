GdS – Inter-Getafe, l’accesso ai quarti in gara secca a porte chiuse: la Uefa ha in mente una data

Le due semifinali di Europa League in programma domani tra Inter e Getafe e tra Siviglia e Roma sono state rinviate a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea al vaglio della Uefa è quella di disputare i due incontri in gara secca, in campo neutro, giovedì 19 marzo.

Lo stadio rimarrebbe a porte chiuse, in modo tale da annullare il fattore campo e lasciare le sorti di un vero e proprio spareggio ad armi pari. Un’idea già evidenziata dal direttore generale del Getafe ma i prossimi giorni saranno utili a capire quale sarà il futuro del cammino europeo dei nerazzurri.

