GdS – Sì, Vidal è l’uomo giusto per Conte! Marotta e Zhang si sono convinti: cambia la strategia in casa Inter

Da Conte a Marotta, passando per Steven Zhang: ora Arturo Vidal sembra mettere tutti d’accordo in casa Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista cileno del Barcellona è diventato il profilo numero uno da portare ad ogni costo a Milano per continuare la lotta scudetto con la Juventus.

L’Inter è decisa a giocarsi ogni carta possibile con il Barcellona, concentrando tutti gli sforzi sul cileno che ha già lavorato con Conte e Marotta nella parentesi vincente condivisa con la Juventus. La dirigenza blaugrana però non è disposta a fare sconti e non è disposta a scendere sotto i 20 milioni di euro, così i nerazzurri si sono rassegnati all’idea di dover intavolare una trattativa onerosa e si starebbe prendendo in considerazione l’eventualità di impostare un’offerta con la formula del prestito con l’obbligo di riscatto.

