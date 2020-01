L’Inter di Antonio Conte batte 4-1 il Cagliari di Rolando Maran e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia: una grande prestazione quella fornita dalla squadra nerazzurra ieri sera a San Siro, con il match che si è sbloccato dopo soli 20 secondi grazie al solito gol di Romelu Lukaku. Notizie confortanti per Conte anche da chi ha giocato poco fin qui in campionato. Ecco i Top&Flop di Inter-Cagliari.

