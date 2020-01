TS – Inter, l’ultimo ”gollonzo” su punizione 2 anni fa: Eriksen per spezzare la maledizione

L’arrivo di Christian Eriksen potrebbe sistemare un altro doloroso tassello che è mancato in casa Inter negli ultimi anni: lo specialista dei calci piazzati. Il fantasista danese in carriera ha dimostrato di saperci fare e cercherà di spezzare una maledizione che in casa Inter dura da ben 2 anni.

Come ricordato da Tuttosport l’ultimo gol su punizione infatti risale al 17 aprile 2018 ed è di Cancelo, peraltro una traiettoria piuttosto rocambolesca con il pallone che fu crossato interno all’area di rigore e che senza deviazioni finì alle spalle del portiere. Bisogna riavvolgere il nastro fino al 1 ottobre 2017 per trovare un gol “pulito” direttamente da calcio piazzato: a siglarlo fu Brozovic contro il Benevento. Sensi ci ha provato ma contro Udinese e Slavia Praga i suoi calci piazzati si sono infranti contro la traversa. Toccherà ora ad Eriksen cercare di rompere definitivamente questa maledizione.

