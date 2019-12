Verso Inter-Genoa, allarme Thiago Motta: si ferma anche Criscito

Non solo Antonio Conte, anche Thiago Motta deve fare i conti con diversi infortunati in vista della sfida in programma tra Inter e Genoa sabato pomeriggio a San Siro.

Dopo aver perso Stefano Sturaro nel riscaldamento a pochi minuti dal fischio d’inizio del derby contro la Sampdoria, il Grifone rischia di dover fare a meno anche di capitan Criscito. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il difensore rossoblu deve fare i conti con alcuni dolori alla schiena patiti proprio dopo il match. L’ex Zenit ieri non si è allenato con il resto dei compagni e ad oggi la sua presenza per la sfida di sabato sera in casa dell’Inter è fortemente in dubbio.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!