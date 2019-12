VIDEO – Serie A, Inter-Genoa 4-0: gli highlights del match

L’Inter chiude il 2019 con il botto. La squadra nerazzurra batte 4-0 il Genoa, nell’ultimo match dell’anno prima della sosta natalizia: un successo importante per Conte, che riagguanta al primo posto la Juventus di Maurizio Sarri. Vittoria nel segno di Romelu Lukaku, autore di una doppietta e di un assist: nota di merito anche per il giovanissimo Esposito, glaciale dagli undici metri per il suo primo gol con l’Inter.

