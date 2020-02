CdS – Inter-Milan, San Siro da record: sarà sold out! Quinta volta in stagione oltre quota 70.000

Quello in programma domenica sera tra Inter e Milan potrebbe essere uno degli ultimi derby milanesi giocati a San Siro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il match verrà giocato in una cornice meravigliosa: sono rimasti poco più di 1000 biglietti ma è scontato che verrà registrato il sold out.

I tagliandi che mancano sono in gran parte quelli del settore riservato ai tifosi rossoneri. I presenti supereranno quota 75.000 e sarà la quarta gara di campionato dell’Inter oltre quota 70.000, quinta se considerata anche la Champions League. Previsto un incasso super, va forte anche la vendita per il match di Coppa Italia tra Inter e Napoli in programma mercoledì.

