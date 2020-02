Inter-Napoli, Barella (Inter Tv): ”Pronti a ripartire subito. Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni”

Dopo la sconfitta rimediata nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, Nicolò Barella si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la prestazione dell’intera squadra.

Ecco le sue parole: “Tutte le partite le giochiamo per vincere, oggi non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Il Napoli è stato molto difensivo, poi l’hanno sbloccata e per noi è diventata difficile. Ritorno? Serve l’Inter, serve fare quello che abbiamo fatto finora. C’è un’altra partita e ce la giocheremo con le nostre forze”.

Testa alla Lazio e ai prossimi impegni: “La vittoria nel derby è stata voluta tanto, oggi c’è stato uno stop ma siamo pronti a ripartire a partire da domenica. Ci sono tante partite ma noi vogliamo arrivare in fondo in tutte le competizioni”.

