Juventus-Inter, nemici in Serie A e in Nazionale ma fratelli fuori dal campo: la partita speciale di de Vrij e de Ligt

Da una parte Stefan de Vrij, dall’altra Matthijs de Ligt: il difensore nerazzurro dovrà vedersela con Cristiano Ronaldo e Dybala, il difensore bianconero invece con Lukaku e Lautaro. I due centrali olandesi sono tra i protagonisti più attesi della sfida in programma questa sera tra Juventus e Inter.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i due vi è un grande rapporto di amicizia ma questa sera saranno rivali per 90′. I due in Nazionale si contendono una maglia da titolare al fianco dell’inamovibile Van Dijk ma questo va oltre la stima e il rispetto che c’è tra loro. De Vrij ha aiutato il suo connazionale nel suo ambientamento in Italia, tanto da ritrovarsi spesso a mangiare in sua compagnia. Strette di mano e abbracci sono evitati, ma di sicuro qualche sorriso sincero sul volto dei due grandi amici questa sera non mancherà.

