Le probabili formazioni di Juventus-Inter: finalmente Handanovic! Sarri con il tridente

L’atmosfera non sarà la stessa di sempre, l’emergenza sanitaria che sta interessando l’Italia segna inevitabilmente questo Juventus-Inter ma questa sera le due squadre scenderanno in campo in un match che mette in palio tre punti importantissimi per la lotta scudetto.

Conte, che per la prima volta torna a Torino da avversario, si affiderà al consolidato 3-5-2. In porta torna capitan Handanovic e questa è già la prima grande notizia per il tecnico nerazzurro: davanti a lui Skriniar e De Vrij, con Bastoni favorito su Godin per una maglia da titolare. Brozovic in mediana, Vecino e Barella ai suoi fianchi con Eriksen che partirà dalla panchina: Young e Candreva sulle fasce. In avanti il tandem Lautaro-Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo; De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku.

